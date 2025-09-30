Охотники с собакой не пережили удара молнии

Полиция американского штата Флорида обнаружила останки двух охотников и их собаки, в которых ударила молния. Об этом пишет People.

Власти округа Хайлендс начали поиски 38-летнего мужчины и его 31-летнего приятеля после того, как 25 сентября их родные сообщили, что они не вернулись с охоты. Накануне поисками охотников уже занимались сотрудники Комиссии по охране природы и водных ресурсов штата. Им удалось найти машину пропавших.

На следующий день полицейские нашли останки мужчин и их собаки около дамбы на канале. Эксперты установили, что они не пережили удара молнии. Шериф округа обратился к жителям и напомнил, что во Флориде фиксируется больше ударов молний, чем во всех остальных штатах. Он призвал людей быть особенно внимательными при приближении грозы, так как молния может ударить совершенно неожиданно, даже если дождь еще не начался.

За неделю до исчезновения охотников во Флориде такая же история случилась в штате Колорадо. Там удалось установить, что охотники, чьи останки нашли в лесу, стали жертвами удара молнии.