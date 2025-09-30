17-летней девушки едва не погибла из-за гигантского кома съеденных волос

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, хирурги спасли 17-летнюю девушку, страдающую от синдрома Рапунцель. Об этом клиническом случае стало известно из медицинского журнала Journal of Surgical Case Reports.

Девушка попала в больницу с жалобами на сильную боль в животе, вздутие, рвоту и неспособность глотать. Врач осмотрел ее, прощупал ее живот и наткнулся на что-то твердое внутри. Лабораторные анализы пациентки были в норме. Причину странных симптомов раскрыла компьютерная томография.

В желудке девушки нашли гигантский ком волос, постепенно заполняющий двенадцатиперстную кишку. Съеденных ею волос оказалось так много, что хирургам пришлось проводить открытую операцию. Они успешно вырезали ком, прочистили желудок пациентки и наложили швы.

Родители девочки рассказали, что ей давно диагностировали пикацизм. Это редкое расстройство, при котором человек употребляет в пищу несъедобные предметы.

Из-за этого у девочки и развился синдром Рапунцель — состояние, при котором у пациентов, поедающих свои волосы, ком полностью заполняет желудок и проникает в кишечник. В мире было зафиксировано не более сотни подобных случаев. Девочку отправили на психотерапию.

Ранее сообщалось, что в Мексике хирурги удалили из живота трехлетней девочки ком волос и разлагающейся пищи. Она попала в больницу с диагностированной депрессией и тяжелой степенью анемии.