Панда Катюша объелась

Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, объелась тортом. Угощение она получила в качестве подарка на День образования КНР. Об этом сообщили в столичном зоосаде.

© РИА Новости

Китай 1 октября отметил 76-ю годовщину, и московские пушистые символы дружбы тоже решили присоединиться к торжеству.

Для Катюши, первого детеныша большой панды, рожденного в России, сделали необычный двухэтажный торт из яблок, моркови и льда. Кроме того, сотрудниками зоопарка была изготовлена цифра «76» из свежих ростков бамбука. Сначала малышка съела цифру, а затем взялась за десерт.

© Мослента

Катюша появилась на свет в 2023 году у пары Жуи и Диндин, которых привезли в Москву в 2019-м в рамках российско-китайского сотрудничества по сохранению панды. Сейчас животное стало настоящим любимцем горожан и символом успешной совместной работы зоологов двух стран.

Ранее панда Катюша нашла бамбуку неожиданное применение.