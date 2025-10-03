Главный герой хоррора «Глазами пса» «выбрал» любимые фильмы

Портал Letterboxd побывал на премьере хоррора «Глазами пса». На мероприятии журналисты взяли шуточное интервью у главной звезды фильма — собаки Инди, от лица которой снята картина.

У питомца спросили о его любимых фильмах. Инди якобы ответил, что обожает нашумевших «Претендентов» за то, что там есть теннисные мечи. В топ-лучших картин по версии собаки также попали «Птицы» Альфреда Хичкока и спортивный фильм про собаку «Король воздуха». Инди также добавил в список культовое «Нечто» Джона Карпентера — он назвал игру собак в ленте лучшей среди фильмов ужасов до его собственного дебюта в кино.

Я люблю «Претендентов» — потому что там есть высокие мужчины и теннисные мячи. «Птицы» Хичкока способны вызвать у меня много ненависти. «Нечто» — лучшая игра собак в фильме ужасов, до моего дебюта, конечно. И ещё «Король воздуха», ведь я уважаю оригинальную собаку-звезду.

Режиссёр фильма «Глазами пса» Бен Леонберг также рассказал о своих любимых картинах. Он назвал культовую ленту «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» самой лучшей, ведь, как и главный герой, тоже назвал свою собаку Инди.

«Глазами пса» расскажет о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью. Хоррор официально выйдет в российском прокате 16 октября.