Трехлетний мальчик вернулся с прогулки с боевой гранатой

В США трехлетний мальчик нашел во дворе боевую гранату и принес ее родителям. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Хартлайн, штат Вашингтон, в понедельник 29 сентября. Ребенок пришел домой со ржавой ручной гранатой после прогулки. Родители осторожно отнесли боеприпас в сарай и вызвали полицию.

Прибывшие на место саперы подтвердили, что, хотя граната и была ржавой, она могла взорваться в любой момент. Она выглядела как боеприпас времен Второй мировой войны. Однако позже командир саперной команды заявил, что это было самодельное взрывное устройство, помещенное в корпус старой гранаты. Ее успешно вывезли на полигон и обезвредили.

По словам специалистов, установить происхождение взрывного устройства будет непросто из-за его кустарного происхождения. При этом сапер отметил, что в районе Хартлайна часто находят боеприпасы времен Второй Мировой войны, потому что тогда там располагалась военная база.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина выловил из реки снаряд времен Второй мировой войны. Взрывное устройство лежало на дне недалеко от памятника ветеранам.