Популярная певица удалила дочери веснушки против ее воли

Телезвезда Ариана Бирманн рассказала, что ее мать, популярная американская кантри-певица Ким Золсиак-Бирманн, удалила ей веснушки против ее воли. Видео с признанием появилось на странице девушки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

23-летняя дочь знаменитости рассказала, что при создании макияжа обязательно рисует на лице веснушки.

«Каждый раз, когда я это делаю, я думаю о том, как их обожала, пока моя мама не избавила меня от них, когда мне было 14 лет», — заявила Бирманн.

По словам девушки, в то время мать часто водила ее на процедуры по уходу за лицом. Спустя несколько посещений она начала замечать, что веснушки стали исчезать. Бирманн решила поинтересоваться у косметолога, почему их практически не осталось.

«Твоя мама сказала мне, что они тебе не нравятся и ты хочешь, чтобы я удалила их с помощью лазера», — процитировала она слова специалиста.

Наследница певицы добавила, что недавно созванивалась с матерью и напомнила ей об этом.

«Она просто рассмеялась», — посетовала девушка.

В сентябре 2023 года американская супермодель Синди Кроуфорд рассказала о намеренно отрезавшем ее волосы парикмахере.