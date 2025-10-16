Корова напала на мать невесты во время свадьбы

В штате Висконсин, США, мать невесты увезли в больницу во время свадебного торжества. Об этом сообщает Fox 35 Orlando.

Пострадавшая, Кэсси Константин, рассказала, что одним из пунктов развлекательной программы были коровы, с которыми можно было сфотографироваться. Специально для этого на свадьбу привезли трех животных породы хайленд. Константин тоже решила сделать снимок с ними.

По словам женщины, она подошла к одной корове и присела рядом с ней на корточки. Американка хотела поцеловать ее в нос, как вдруг на нее напала другая корова. Агрессивное животное прыгнуло на женщину со спины и толкнуло ее копытами.

«Я ударилась лицом о землю и почувствовала, как мой позвоночник хрустнул», — вспомнила Константин.

Женщину срочно доставили в больницу, но вскоре выписали. Тем не менее она пропустила свадьбу дочери и теперь вынуждена носить специальный корсет.

Ранее сообщалось, что в США «несчастная» корова атаковала двух мужчин. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести — одного транспортировали в больницу на скорой, второго пришлось эвакуировать вертолетом.