Пассажир потребовал подать ему самолет с особой надписью

В московском аэропорту произошел курьезный случай, о котором 17 октября сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Пассажир, ожидавший вылета в Санкт-Петербург, обратился к сотрудникам с необычной просьбой – подать ему самолет, на борту которого было бы указано название города назначения.

По словам представителя Росавиации, мужчина заметил на стоянке лайнер Superjet 100 с надписью «Нальчик» и выразил недоумение. Он настойчиво утверждал, что его доставили не на ту площадку, и с искренней тревогой спрашивал, где же находится самолет с маркировкой «Санкт-Петербург» или «Ленинград».

Работники аэропорта детально разъяснили пассажиру ситуацию, после чего инцидент был исчерпан. Как позже отметил Артем Кореняко, оказалось, что мужчина является большим поклонником железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что нанесение названий городов на фюзеляжи воздушных судов – это распространенная практика, не привязанная к маршрутам вылетов. Например, авиакомпания «Россия» активно использует такой подход в рамках своего бренда и фирменного стиля, размещая на бортах названия крупных населенных пунктов, включая Архангельск, Екатеринбург, Москву, Новосибирск и Сочи.