Житель Стамбула будет десять лет платить алименты котам

Житель Стамбула после развода обязуется выплачивать жене деньги на содержание двух котов. Об этом пишет Hürriyet.

По информации газеты, причиной для развода пары после двух лет в браке стала несовместимость мужа и жены.

Уточняется, что коты после расторжения брака останутся у женщины, и ее бывший муж раз в три месяца на протяжении 10 лет обязуется выплачивать по 10 тысяч турецких лир (порядка 240 долларов) на их содержание. Ежегодно сумма алиментов будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции, отмечает издание.

