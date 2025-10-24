Гризли ворвался в дом к женщине и испугался ее собаки

Жительница деревни Нуск'лст, Канада, рассказала о терроризирующем ее медведе гризли. Об этом сообщает CBC News.

По словам женщины по имени Нускмата, впервые гризли пришел к ней 10 октября. Тогда он ворвался в дом и сломал дверь, но быстро сбежал, испугавшись ее собаки.

Через два дня уже другой гризли открыл дверь машины Нускматы, забрался внутрь и разгромил ее. Женщина обнаружила это, когда медведь уже ушел. На дверях автомобиля остались царапины и отпечатки его лап. Пассажирские кресла были разорваны.

Как рассказывает Нускмата, похожие инциденты случаются и с ее соседями. Медведи стали регулярно заходить в дома людей и воровать у них еду. Женщина призвала местных жителей тщательно прятать продукты, которыми могут полакомиться хищники.

Ранее сообщалось, что в городе Монровия, штат Калифорния, США, черный медведь-рецидивист проник в жилой дом, напугал собачку и порылся в холодильнике. Домовладелица не стала ничего делать, и через 20 минут медведь ушел.