Опальный принц Эндрю стал зависим от Call of Duty

Опальный принц Эндрю целыми днями смотрит телевизор и играет в видеоигры. Об этом сообщает The Sun.

Источники издания утверждают, что принц по-прежнему спит в спальне с десятками плюшевых медведей. Он просыпается поздно и, после купания и завтрака, отправляется в комнату с гигантским телевизором: очевидцы утверждают, что его экран занимает почти всю стену. Там Эндрю проводит большую часть дня.

Главное утешение опального принца — это видеоигры.

«Он обожает игры вроде Call of Duty, игры про войну, и чтобы там были вертолеты, — рассказал один из источников The Sun. — В FIFA он точно не играет, футбол его не интересует».

Кроме игр, Эндрю любит кино про войну. Также иногда он смотрит трансляции соревнований по гольфу.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард привела рассказ знакомого, который побывал в гостях у Сары Фергюсон — бывшей жены Эндрю. Когда его отвели к принцу, тот лежал на диване в огромной гостиной и смотрел телевизор. Знакомый уверял, что такого большого экрана он еще никогда не видел.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре. Принцу грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.

Кроме того, как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов повлиял шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвинили в шпионаже в пользу Китая.