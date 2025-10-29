Мужчина надел форму солдата СС и напал на студента

В США мужчина в немецкой форме времен Второй мировой войны напал на студента. Об этом сообщает FOX 5 Atlanta.

Инцидент произошел в городе Атенс, штат Джорджия. 33-летний Кеннет Морган переоделся в форму солдата СС, не забыв повязку со свастикой на руке. После этого мужчина отправился гулять по городу. В какой-то момент к нему подошел студент Университета Джорджии. Между ним и Морганом начался конфликт. На глазах собравшихся зевак Морган нанес удар молодому человеку неизвестным предметом, который он держал в руке.

Морган был задержан. Против него возбудили дело по статье о нападении и двум эпизодам побоев. Представители университета сообщили, что нападавший не имеет отношения к учебному заведению. Организации по защите гражданских прав осудили демонстрацию нацистской символики. Дов Уилкер из Американского еврейского комитета заявил, что «изображение нацистского режима неприемлемо в любой ситуации».

Предположительно мужчина переоделся в солдата СС в преддверии скорого Хэллоуина — он использовал форму СС как маскарадный костюм.

Ранее сообщалось, что муж и жена, купившие дом на острове Гернси в проливе Ла-Манш, нашли под зданием нацистский бункер времен Второй мировой войны. Они собираются сделать там игровую комнату со столом для бильярда и тренажерным залом. Кроме того, супруги хотят устроить в их личном подземелье вечеринку на Хэллоуин.