Воры занялись сексом прямо во время ограбления

В США разыскивают преступников, которые занялись сексом на веранде кафе, затем вломились в него и украли деньги и бутылку рома. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Скотсдейл, штат Аризона, ночью 25 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около половины четвертого утра на веранде ресторана Mon Cheri, который славится цветочным оформлением, появились мужчина и женщина. Изначально они были в масках, однако сняли их и занялись сексом прямо на веранде среди цветов.

После этого преступники вломились в ресторан и украли 450 долларов (35,6 тысячи рублей) наличными, старый iPhone 5, который использовали официантки, и бутылку рома Bacardi. Сотрудники, пришедшие на работу через несколько часов, обнаружили, что воры сломали две двери и разгромили помещение.

Владельцы и официанты Mon Cheri заявили, что сексуальные утехи преступников оскорбили их куда больше, чем потеря имущества.

«У нас такое радостное, позитивное заведение, поэтому то, что они устроили здесь просто ужасно. Здесь такому не место. Да, мы полны романтики и счастья, такого мы точно не хотим», — сказала владелица ресторана.

Ранее сообщалось, что в Таиланде юноша и девушка занялись сексом на мотоцикле на обочине оживленной дороги и вызвали скандал. Любовники совершили половой акт на глазах у прохожих и проезжавших мимо автомобилистов.