Девушка элегантно отомстила соседке за невыносимый храп

Пользовательница Reddit с ником Adorable-Calendar-19 рассказа о том, как отомстила соседке за ее невыносимо громкий храп. По словам девушки, они были вынуждены делать каюту на круизном лайнере, где они обе работали.

«Творческий состав сам выбирает себе соседей по каюте, и эта девушка никогда не говорила мне, что она храпит, да еще и очень громко. Я пробовала беруши, но они не помогли. У меня большие полноразмерные наушники, и я слушала музыку, но сквозь нее все равно слышала и храп соседки. Я слышала его даже сквозь шум швартующегося корабля, хотя наша каюта находится рядом с якорем, поэтому там было очень громко», — написала автор.

Девушка добавила, что из-за рабочего графика у нее оставалось лишь около шести часов на сон, однако вместо восстановления сил она еженощно слушала храп соседки. Та отмахнулась от жалоб автора, сочтя их простым капризом. Администрация лайнера тоже не стала помогать рассказчице и отказалась расселять девушек, так как это допустимо лишь в исключительных случаях.

«И тогда я решила записать ее храп, а на следующий день, когда она решила вздремнуть во время обеденного перерыва в каюте для отдыха, я включила запись. Она тут же вскочила и посмотрела на меня как на сумасшедшую, потребовав выключить аудио. Я ответила: "Это твой храп и, раз уж ты не считаешь его чем-то значительным, так почему я должна полагать иначе?"» — написала автор.

Так продолжалось еще несколько дней, после чего храпящая соседка пожаловалась на Adorable-Calendar-19 администрации. В итоге менеджеры были вынуждены расселить девушек по разным каютам, чтобы не усугублять конфликт.

