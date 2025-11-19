Шестиметровый питон скрутил человека и утащил в реку

В Индонезии шестиметровый питон утащил под воду человека. Об этом сообщает издание Vice.

Пострадал гид, который вел лодку с группой туристов по реке Себангау на острове Борнео. Питон находился у берега. У гида был опыт обращения со змеями, который он решил продемонстрировать, наклонившись к питону и схватив его за голову. Тот дернулся и сбросил мужчину в реку.

Началась борьба. Питон обвился вокруг гида и скрутил его шею кольцами. Тот ушел под воду. Вслед за этим с лодки спрыгнули его помощники. Чтобы спасти товарища, один взял змею за голову, а другой — за хвост. Примерно через минуту гид смог освободиться и всплыл на поверхность.

Позднее питона поймали, сфотографировали и выпустили.

Ранее сообщалось, что питон, вылезший из унитаза, укусил жителя Таиланда за половой орган. Мужчине удалось отбиться от змеи ершиком.