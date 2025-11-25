Воры проникли в ресторан ночью и занялись там сексом

В штате Аризона, США, ворам, занявшимся сексом в закрытом ресторане, предъявили обвинения. Об этом пишет People.

Пару преступников идентифицировали как 30-летнюю Коррису Суканик и 39-летнего Брайана Морроу. Они проникли в ресторан ночью и вступили в любовную связь на его веранде среди роз. После они обокрали заведение и скрылись.

Воры попали на камеры видеонаблюдения. Записи с них и помогли полицейским выйти на преступников. Пару арестовали. Отмечается, что Суканик и Морроу обвиняют только в краже со взломом, их секс не расценивается как уголовное преступление.

