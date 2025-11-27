Народный целитель попытался изнасиловать одержимую гоблинами женщину

В Зимбабве народному целителю дали 15 лет тюрьмы за попытку изнасилования одержимой гоблинами женщины. Об этом сообщает HeraldOnline.

В октябре женщина из деревни Домборембизи, провинция Маникаленд, начала жаловаться на неурядицы в семейной жизни. При этом она была уверена, что во всем виноваты гоблины, которые якобы забирались в ее постель и портили атмосферу в доме. Помочь женщине вызвался 29-летний Каин Мушайи, который называл себя народным целителем.

Во время ритуала он потребовал, чтобы клиентка спустила брюки. Затем он провел горящей палкой у нее между ног. Мушайи заявил, что пламя должно изгнать гоблинов. После этого целитель внезапно набросился на женщину, повалил ее на пол и попытался изнасиловать. Пострадавшая сумела отбиться от Мушайи, причем в процессе борьбы у него случилось семяизвержение. Женщина выбежала из дома и позвала на помощь.

На суде, который прошел в городе Русапе, Мушайи признали мошенником, который пытался воспользоваться психологической уязвимостью пострадавшей. Его приговорили к 15 годам тюрьмы. Власти региона обратились к жителям с просьбой не верить незнакомцам, которые предлагают провести некие ритуалы в частном порядке.

Ранее в Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл пенис у прохожего в городе Лагос. После вмешательства полиции половой орган сразу же вернулся на место.