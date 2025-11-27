Тайное пророчество известного провидца взбудоражило сеть

В интернете активно обсуждается сенсационное заявление, связанное с именем легендарного провидца Вольфа Мессинга.

По информации одного из российских каналов, ссылающегося на подполковника Алексея Соколова, в секретных архивах КГБ десятилетиями хранилось последнее пророчество ясновидящего, сделанное им незадолго до кончины. Согласно источнику, таинственное письмо с его посланием под личной печатью генсека Леонида Брежнева было недавно вскрыто, и оно содержит указание на судьбоносное решение, которое предстоит принять главе России в 2026 году.

Судьба страны, как утверждается, будет зависеть от «человека с голубыми глазами», который 26 февраля 2026 года окажется перед выбором между войной и миром. От этого выбора, по словам Мессинга, зависит, увидит ли человечество 2027 год, а произошедшее в этот день событие заставит содрогнуться весь мир.

Провидец предсказал схождение трёх сил — орла (США), дракона (Китай) и медведя (Россия). Однако появится и четвёртая, тайная сила — «те, кто владеет золотом и информацией», не имеющая родины, но управляющая странами и стремящаяся столкнуть их в конфликте. Предвестником глобальных перемен станет внезапное появление огромной кометы. Кроме того, источник уточняет, что за неделю до судьбоносного дня Земля «содрогнётся там, где спокойно 1000 лет», а за сутки до события мир погрузится в молчание из-за глобального отказа систем связи.