Воры залезли в чужой дом и оставили издевательскую записку

В городе Тирунелвели, Индия, воры залезли в чужой дом и высмеяли хозяев. Об этом сообщает News 9 Live.

Неизвестные обнаружили внутри дома только две тысячи рупий (1770 рублей) в виде хунди — переводного векселя. Там не было никаких ювелирных украшений и никаких дорогих предметов. Расстроившись, воры решили упрекнуть хозяина в бедности и оставили ему издевательскую записку.

В ней они призвали владельца накопить денег на случай, если его снова придут обворовывать. По словам воров, так злоумышленники не будут чувствовать себя одураченными. Также в записке они обратили внимание, что внутри дома стоит множество камер видеонаблюдения. Неизвестные написали, что не видят в них смысла — все равно красть нечего.

Чтобы еще больше унизить хозяина, перед уходом воры забрали с собой жесткий диск, на который велась запись с камер. По этой причине их до сих пор не удалось найти. Они не оставили полиции никаких зацепок, кроме записки.

Ранее сообщалось, что в США воры занялись сексом на веранде кафе, затем вломились в него и украли деньги и бутылку рома. Сотрудники, пришедшие на работу через несколько часов, обнаружили, что преступники сломали две двери и разгромили помещение.