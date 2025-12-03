Енот взломал и разгромил алкомаркет

В штате Виргиния, США, полиция поймала необычного взломщика алкомаркета. Об этом пишет People.

Полицейские прибыли к магазину после сообщения о том, что кто-то проник в здание и устроил там погром. Он сбросил бутылки с алкоголем с полок и разбил их. Осмотрев алкомаркет, полицейские нашли преступника.

Им оказался енот. После организованного беспорядка он уснул в туалете пьяным. Несмотря на высокий уровень алкогольной интоксикации, зверьку удалось выжить. Инцидент в ироническом ключе прокомментировали в полиции.

Офицер Мартин благополучно задержал нарушителя в маске и доставил его в вольер, чтобы тот протрезвел перед допросом. После нескольких часов сна и при полном отсутствии травм (за исключением, пожалуй, тяжкого похмелья и сомнительных жизненных решений) он был выпущен обратно на волю. Будем надеяться, что он усвоил, что взлом и проникновение — это не выход Заявление полиции

Ранее сообщалось, что в штате Кентукки, США, медсестра реанимировала пьяного детеныша енота. Она нашла его в мусорном баке рядом со спиртовым заводом.