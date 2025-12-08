Жителей США терроризируют обезумевшие олени

В штате Северная Каролина, США, олени стали чаще нападать на местных жителей. Об этом пишет People.

© Lenta.ru

Власти штата объяснили, что большинство жертв оленей либо незаконно держали их у себя, либо пытались их подкармливать. Специалист по оленям Эйприл Боггс Поп заявила, что этого делать не стоит. В ином случае эти животные перестанут бояться людей и будут вести себя ненормально.

Причем, как добавляет Поп, проявится это не сразу. Сначала олень будет казаться дружелюбным, но во время гона все изменится: из-за гормонов он станет агрессивным. Эксперт предупредила, что рога и копыта оленя могут нанести очень тяжелые травмы.

Отмечается, что в Северной Каролине держать оленей дома незаконно. Владеть этими животными могут только люди со специальной лицензией.

Специалист по млекопитающим, на которых часто охотятся, Коллин Олфенбуттел рассказал, что приручать оленя не равно заботиться о нем. По его словам, неравнодушные люди часто думают, что если приютят дикое животное, то помогут ему. Однако это не так.

В домашних условиях олени точно будут недоедать, что негативно скажется на их здоровье. К тому же если олень все же нападет на человека, его просто усыпят, а не отпустят на волю.

Ранее сообщалось, что в США женщина стала жертвой оленя. Ее по неизвестной причине атаковал зверь, которого она держала в загоне.