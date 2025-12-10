Посиделки на троне императора в Эрмитаже дорого обойдутся туристу

Государственный Эрмитаж обратился с иском к туристу, который во время экскурсии умышленно сел на трон императора Павла I и причинил ему значительные повреждения. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

© tourdom.ru

По данным дела, инцидент произошел еще весной, 21 марта. Посетитель по имени Александр Дробышев, игнорируя неоднократные предупреждения сотрудников музея, намеренно разместился на уникальном троне магистра Мальтийского ордена. Его действия привели к серьезным повреждениям экспоната: были зафиксированы разрыв бархатной обивки и образование трещин на деревянных элементах памятника истории.

Сразу после происшествия смотритель зала сделала нарушителю замечание, однако мужчина отреагировал агрессивно и специально встал ногами на подножную скамеечку трона, усугубив повреждения. После этого он был задержан службой безопасности музея.

По оценке экспертов Эрмитажа, стоимость реставрационных работ, необходимых для полного восстановления исторического артефакта, составляет 825 тыс. руб. Именно эту сумму музей намерен взыскать с виновника через суд. При этом, как отмечается в исковых документах, турист проигнорировал досудебную претензию, направленную ему администрацией Эрмитажа.