Мужчина несколько лет хранил скелеты родителей в саду

В Японии мужчина попал под суд за то, что несколько лет хранил останки родителей в саду. Об этом сообщает Japan Today.

За решетку попал 50-летний Казуя Хасино из города Оцу, префектура Сига. Соцработники сообщили в полицию, что давно не могут связаться с его отцом и матерью, которые живут вместе с сыном. Обоим было более 70 лет.

Сотрудники полиции нашли скелеты родителей у Хасино в саду. Следователи установили, что они лежали там несколько лет. Причина их смерти не уточняется. Японца арестовали за несообщение о смерти родителей.

В мае в Японии арестовали пожилую женщину, которая три года жила в доме с останками старшего брата. Следователи заподозрили, что японка не сообщила о смерти брата, чтобы получать его пенсию.