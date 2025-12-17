Взломавший алкомаркет енот оказался рецидивистом

Енот, который прославился в интернете как взломщик-алкоголик, оказался рецидивистом. Об этом стало известно из подкаста Hear In Hanover.

© Соцсети

О криминальном прошлом енота рассказала сотрудница службы защиты животных США Саманта Мартин. По ее словам, этот зверек — взломщик со стажем. До алкомаркета он проникал в студию карате и Департамент транспортных средств. В последнем здании енот даже умудрился стащить несколько закусок.

Зверек стал известен, после того как разбил бутылки с алкогольными напитками в магазине и уснул пьяным в туалете.

«Я думаю, он живет свою лучшую жизнь — почему бы и нет?» — отметила Мартин.

