Раскрыта тайна красного корабля-призрака

В Великобритании раскрыли тайну «корабля-призрака», который вынесло на берег графства Девон. Об этом пишет UPI.

Странное небольшое судно красного цвета без людей на борту обнаружили в воскресенье, 21 декабря, в городе Сидмут. Прибывшие на место сотрудники береговой охрану сразу же поняли, что имеют дело со спасательным ботом, которые обычно используются на крупных судах. При этом никаких сообщений о терпящих бедствие кораблях не поступало.

Оказалось, что бот был с грузового судно, которое 16 декабря вышло из Марокко в Бельгию. Каким образом контейнеровоз лишился спасательного плавсредства, пока неизвестно. Британская береговая охрана изъяла с бота сигнальные ракеты и прочие потенциально опасные предметы. Теперь в Девоне дожидаются, когда хозяева смогут забрать пропажу.

Ранее в США раскрыли тайну судна для ловли креветок, которое нашли без экипажа у берега в штате Флорида. Владелец «корабля-призрака» рассказал, что был вынужден покинуть его из-за поломки.