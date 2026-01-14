Мужчина попытался сесть на борт самолета с трупом жены

Пожилой мужчина попытался пройти на посадку в аэропорту испанского острова Тенерифе с трупом жены. Об этом сообщает газета Diario de Avisos.

Женщина сидела в инвалидной коляске. До прохождения рамки металлоискателя ситуация не вызывала подозрений. Однако сотрудница службы безопасности заметила, что женщина не реагирует на обращение к ней.

На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, гражданская гвардия Испании и судебно-медицинские специалисты. Мужчина рассказал, что его жена умерла несколькими часами ранее в аэропорту. Он также пытался возложить ответственность за случившееся на инфраструктуру воздушной гавани.

В сентябре сообщалось, что в летевшем из Москвы в Самару самолете нашли труп мужчины. Попытки реанимировать пассажира были безуспешны. Самолет экстренно приземлился в Ульяновске. К судну подоспели полиция и скорая помощь, однако врачи не смогли спасти пассажира.