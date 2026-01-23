Рыбак поймал ядовитого сома и поплатился

В Таиланде у рыбака парализовало половину тела после укола плавником колючего морского сома. Об этом пишет The Thaiger.

18 января посетители пляжа Джомтьен на юге Паттайи сообщили в экстренные службы о мужчине, который потерял сознание. Спасатели обнаружили на месте пострадавшего, который лежал на берегу. Мужчина был в сознании и объяснил, что у него парализовало левую часть тела. Пострадавшего забрали в больницу для лечения.

Рядом с мужчиной нашли складной стул и пакет, в котором лежал колючий сомик. Представители властей заявили, что, скорее всего, мужчина поймал ядовитую рыбу, неосторожно схватил ее рукой, за что и поплатился. Яд с плавников некоторых видов морских сомов может вызвать сильную боль, анемию и даже некроз тканей.

Многие жители Паттайи написали в социальных сетях, что яд местных сомов может быть смертельно опасен для людей с аллергией, если срочно не обратиться в больницу.

