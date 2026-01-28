Подушка спасла спящего мужчину от пули

Житель Таиланда Вирасак Вичиткарнпана чудом избежал смертельного ранения, когда в его дом в провинции Аюттхая во время сна попали две случайные пули. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Одна из пуль угодила прямо в подушку, на которую Вичиткарнпана положил ногу. Материал оказался плотным, поэтому пуля застряла внутри, не поранив его. Проснувшись, Вичиткарнпана обнаружил на кровати и полу осколки цемента и пыль, а в стене спальни — пулевое отверстие.

«Я не положил голову на ту подушку, а подпер ей ногу. Пуля прошла совсем рядом, но меня не задела», — объяснил он.

Инцидент произошел около двух часов дня 20 января, когда мужчина отдыхал после ночной смены. За пределами спальни нашли еще одну пулю — серебристую. Пи этом внутри подушки была пуля другого цвета. Это навело мужчину на мысль, что стреляли из двух разных стволов. Вместе с мужчиной в доме живет жена, пожилой отец и брат со своей женой.

Вичиткарнпана опубликовал в соцсетях фотографии повреждений в своем доме, надеясь привлечь внимание общественности и властей к расследованию. Потерпевший заявил, что их дом находится примерно в двух километрах от ближайшего жилого массива, и у семьи нет конфликтов с соседями. Он подал заявление в полицию, но никакой информации о ходе расследования так и не получил. Местные правоохранительные органы публичных комментариев по делу пока не давали.

