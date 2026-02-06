Молодежь променяла семью на игрушки с ИИ

В Китае набирают популярность игрушки-компаньоны с искусственным интеллектом (ИИ), которые становятся частью повседневной жизни молодых людей. Об этом сообщает издание The Washington Post (TWP).

© Газета.Ru

Устройства способны вести диалог, реагировать на эмоции владельцев и выполнять роль цифровых собеседников, не требуя ухода, как реальные животные или ребенок. Рост интереса к таким устройствам связывают с тем, что часть молодежи откладывает брак и рождение детей.

По данным китайских онлайн-площадок, ИИ-игрушки вошли в число самых популярных товаров 2025 года. Разработкой подобных устройств занимаются как стартапы, так и крупные технологические компании, включая Huawei. Эксперты отмечают, что рынок ИИ-игрушек в Китае может превысить $1,4 млрд к 2030 году при ежегодном росте более 70%.

Среди функций таких устройств — формирование индивидуального поведения на основе общения с пользователем, ведение цифровых дневников и анализ эмоций с помощью датчиков и камер.

Большинство владельцев таких устройств — молодые жители городов, которые используют их как средство эмоциональной поддержки. При этом часть пользователей отмечает, что со временем общение может казаться однообразным, а уровень возврата подобных товаров уже достигает примерно 35%.

Власти Китая начали разработку стандартов безопасности и защиты данных для ИИ-игрушек, а также обсуждают регулирование сервисов с человекоподобным искусственным интеллектом, включая требования уведомлять пользователей о взаимодействии с ИИ.

Эксперты отмечают, что распространение таких технологий поднимает вопросы приватности и роли ИИ в повседневной жизни.