Москвич подсказал зумерам способ обзавестись квартирой в столице

Мужчина обустроил «квартиру» в сугробе в центре Москвы, в которой отдыхает после работы. Кадры «жилплощади» опубликованы в Telegram-канале «360.ru».

В снежном жилище есть окно с видом на небо, спальное место, стаканчик с зубной щеткой и пастой, а также элементы декора: подставка для телефона и футболка с надписью Ovechkin 8.

Молодой человек рассказал, что работает курьером, после смены приходит в «квартиру», чтобы отдохнуть и посмотреть футбольный матч.

