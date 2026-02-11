Девушка объявила войну и проиграла бесцеремонной птице

Пользовательница Reddit с ником Chelseatheus рассказала о короткой битве с надоедливой птицей — голубем, постоянно сидевшим на карнизе окна ее квартиры и испражнявшимся на него. Автор поста призналась, что не смогла выйти победительницей из схватки с птицей.

Девушка рассказала, что сначала она решила стучать кулаком по стеклу, чтобы спугнуть голубя.

«Мы живем в шумном городе, и этому ублюдку было наплевать на стук. Я начала стучать активнее, на что мой партнер заметил, что я таким образом просто разобью окно. Я рассмеялась и продолжила, потому что я очень маленькая и слабая. И вдруг стекло разлетелось вдребезги», — написала автор.

Однако даже после этого голубь остался сидеть на прежнем месте. Испугавшись, что птица может порезаться, девушка начала медленно собирать осколки с карниза.

«На тот момент у меня совершенно ничего не было под рукой, кроме лежавшего рядом с кроватью фаллоимитатора. Поэтому я взяла его и осторожно столкнула птицу с карниза им. В ходе этого мероприятия ни один голубь не пострадал», — заключила девушка.

