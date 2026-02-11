Искательница сокровищ рассказала о самой необычной находке

Пользовательница Reddit с ником Legomatica69, увлекающаяся поиском сокровищ и исторических артефактов в лондонской Темзе, рассказала о наиболее необычной находке. Она сделала ее в одном из мелких притоков большой реки.

«За лето я обнаружила в общей сложности пять медалей времен Второй мировой и англо-бурской войны. Для коллекционеров они представляют значительную ценность. Так вот, на одной из них было имя, и мне удалось найти внучку солдата, получившего эти медали. Сейчас мы договариваемся о встрече, чтобы я могла вернуть медаль семье», — написала автор.

Она уточнила, что несколько лет назад эту женщину ограбили. Вместе с украшениями преступники похитили и медали, однако воры, видимо, посчитали бесполезными и выбросили.

«Еще одна моя любимая находка, пусть это и не старинная реликвия, — миниатюрная и будто бы игрушечная пушка размером с палец, которую можно зарядить и из которой можно выстрелить. Кроме того, я находила кремневые орудия труда, ножи и скребки эпохи неолита. Также у меня есть римская керамика приблизительно I-III веков нашей эры», — добавила женщина.

