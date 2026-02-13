Управляющий кафе избил себя и попал под арест

Управляющий японского рамен-бара был задержан за попытку инсценировать ограбление, в ходе которой он нанес себе удар по лицу. Об этом сообщает Dexerto.

Инцидент произошел в городе Намекава в октябре 2025 года. 36-летний менеджер кафе позвонил в полицию и сообщил, что на него напал грабитель с ножом и забрал с собой 670 тысяч иен (около 335 тысяч рублей) из выручки заведения. Приехавшие на место правоохранители заподозрили неладное, поскольку уличные камеры наблюдения не зафиксировали рядом с кафе никого, кто подходил бы под описание преступника. Кроме того, в истории поиска телефона менеджера обнаружились запросы вроде «инсценировка ограбления».

После ареста 29 января мужчина признался, что организовал подставное ограбление и даже избил себя, чтобы покрыть личные расходы и посещение патинко-залов.

История быстро стала вирусной в японских соцсетях. При этом некоторые комментаторы заинтересовались самой закусочной и планируют ее посетить, чтобы попробовать местный рамен.

