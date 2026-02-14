Семья осталась без дома из-за любопытной белки

В штате Флорида, США, семья Дэвис-Банта осталась без дома из-за любопытной белки. Об этом сообщает WMBB.

Донни Банта рассказал, что среди ночи, когда все домашние спали, он услышал какой-то шум на чердаке, а потом почувствовал странный запах. Мужчина тут же разбудил свою жену Стейси Дэвис и двух детей.

Дэвис и Банта принялись собирать самое необходимое и выводить детей, домашних собаку и кота на улицу.

«Это было очень тревожно. Мы просто суетились», — вспомнила женщина.

Несмотря на то что пожарные приехали быстро, здание сгорело дотла. Оказалось, что пожар в жилом доме устроила белка.

Пожарные объяснили, что зверек пробрался на чердак и перегрыз провода. Случилось короткое замыкание и начался пожар. В итоге семья не пострадала, но лишилась практически всех вещей.

