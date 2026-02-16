Самая одинокая овца впервые родила ягнят

Овца из Шотландии, признанная самой одинокой в Великобритании, впервые стала матерью и произвела на свет двух ягнят. Об этом сообщает Sky News.

Овцу по клички Фиона спасли в 2023 году с узкого уступа у залива Кромарти, где она провела в изоляции более двух лет. Ее приютила ферма Далскон в Дамфрисе, и теперь, по словам ее сотрудников, титул «самой одинокой» сменился на «лучшую маму в мире».

Роды длились девять часов и прошли под наблюдением ветеринара, который помог Фионе произвести на свет барашка и ярочку. Теперь персонал гадает, как назвать двойню. Один из вариантов — имена детей Шрека и принцессы Фионы из одноименного мультфильма: Фергус и Фелисия.

