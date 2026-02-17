Кот оказался вором-рецидивистом

В Новой Зеландии кота поймали за воровством. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел в школе города Апануи, где больше года пропадали полотенца, обувь и купальные принадлежности учеников. Директор Марама Стюарт рассказала, что кражи учащались в сезон работы бассейна, а вещи находили разбросанными по дорожкам на территории. Когда пропала очередная пара плавок и полотенце, сотрудница проверила записи камер видеонаблюдения и обнаружила на них черного кота. Он и оказался вором-рецидивистом. На видео кот с важным видом тащил добычу через двор. За хозяйственной постройкой обнаружился целый склад похищенного добра.

После того как его разоблачили, выяснилось, что злоумышленник живет неподалеку от школы. Позже его хозяйка подтвердила: питомец известен своим пристрастием к воровству. В школе кота прозвали Слинки Малинки в честь персонажа детских книг. Теперь педагоги планируют использовать эту историю для творческих заданий и напоминать ученикам, что вещи нужно убирать в рюкзак, иначе их утащит кот-похититель одежды.

Ранее в США кот поджег кухню и чуть сам не сгорел. Он случайно включил конфорку на плите, и вспыхнувшее пламя перекинулось на лежащие рядом вещи.