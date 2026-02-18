Девушка проигнорировала известный эффект кофе и стала посмешищем

Пользовательница Reddit с ником Tifu3 рассказала, как опозорилась перед своими друзьями во время совместной поездки на автомобиле по сафари-парку. Незадолго до ее начала девушка выпила много кофе, забыв о том, что этот напиток может оказывать мочегонный эффект.

«Примерно на середине прогулки мне ужасно захотелось в туалет, при этом мы ехали очень медленно, чтобы посмотреть на всех животных. На карте, которую нам дали, не были указаны уборные, так что я оказалась в полной заднице. Поэтому я просто смирилась с ситуацией и сказала им, что мне нужно сходить в туалет прямо в машине. В окружении друзей на заднем сиденье я быстро допила остатки холодного кофе, спустила штаны и присела на корточки, поднеся пустой стаканчик к своим гениталиям, и просто пописала прямо там», — призналась девушка.

Ее спутники отнеслись к ситуации с юмором. Более того, они снимали происходившее на смартфоны и подбадривали свою подругу. Остаток поездки стаканчик с новым содержимым провел на центральной консоли машины, а сам инцидент служил поводом для шутливых и саркастичных комментариев до конца дня.

«Видео, где я писаю, в итоге выложили в социальные сети. Но сделано это было с моего согласия и после того как я убедилась, что моя вагина не стала его главной звездой — там видна лишь моя моча и на несколько секунд моя задница», — заключила автор.

