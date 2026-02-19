Москвичи начали массово предлагать «откопать машину вместе»

На фоне рекордного снегопада в столичном регионе в дейтинг-сервисах начали массово появляться анкеты, где пользователи указывали в описании, что ищут человека, который поможет справиться с погодными условиями. Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты платформы Twinby.

Аналитики сервиса зафиксировали появление десятков подобных формулировок уже в первые часы после начала осадков. В ответ на это платформа ситуативно запустила однодневный статус «Откопаем машину вместе», который пользователи начали активно устанавливать в профиле.

«Одновременно выросло количество редактирований анкет: пользователи начали менять описания профиля, добавляя поводы для знакомства — от помощи с автомобилем до предложений согреться за глинтвейном. Интересно, что акцент в обновленных анкетах пользователи делали либо на практических трудностях, связанных с передвижением по городу — например, невозможности самостоятельно очистить автомобиль от снега или желании разделить стоимость такси и каршеринга, — либо на более лёгких, ироничных описаниях, намекающих на совместный досуг и романтическое знакомство на фоне непогоды», — отметили они.

Эксперты добавили, что пользователи все чаще воспринимают профиль не как статичную визитку, а как динамичный формат коммуникации.