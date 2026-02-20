Черепахи стали бросаться со скал из-за озабоченных самцов

Самки черепах с острова Голем-Град, Северная Македония, страдают от множества озабоченных самцов. Об этом пишет The New York Times.

Эколог Драган Арсовский заметил в островной популяции черепах гендерную диспропорцию. На 19 самцов балканской черепахи приходится всего одна самка. Из-за этого самку часто преследует несколько озабоченных самцов. Они могут толкать ее, кусать и запрыгивать на нее.

Из-за такой сексуальной агрессии у самки часто остаются травмы в области гениталий. Если она устает убегать от самцов, те могут разом наброситься на нее и фактически похоронить под своими телами. Арсовский отметил, что самки так устали от этого, что стали бросаться со скал. Их поведение он подробно описал в статье для журнала Ecology Letters.

Стресс самок так велик, что, даже если они не прыгают с обрывов, они просто не могут забеременеть. Черепахи способны сохранять в своем организме сперму и откладывать зачатие. Самки с острова так и делают. Такими темпами, по словам Арсовского, к 2084 году на Голем-Граде не останется ни одной самки.

Примечательно, что эколог не может назвать причин происходящего. Он предполагает, что такая разница в количестве самцов и самок — случайное стечение обстоятельств.

Ранее сообщалось, что специалисты по поведению морских млекопитающих выдвинули версии о причинах поведения нападающего на людей одинокого сексуально озабоченного дельфина в японской провинции Фукуи. По их словам, для животного это часть обычных социальных взаимодействий без какого-либо сексуального или агрессивного подтекста.