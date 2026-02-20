Слону помешали заниматься сексом и поплатились

В Таиланде 19-летний слон по кличке Пхет Утхай напал на своего хозяина и устроил погром на улице, потому что его спариванию помешали. Об этом пишет Thai Examiner.

© globallookpress

О спаривании Утхая договорился его владелец — 35-летний Сомпорн Саттхисо. Он хотел разводить слонов и нашел в деревне подходящую слониху. Мужчина привел слона на место встречи в открытом поле, где его ждала самка.

Утхай принялся кружить вокруг слонихи, но дальше этого дело не шло. Саттхисо не нравилось, что слон медлит, и он стал торопить его. За это ему пришлось поплатиться. Действия хозяина так разозлили слона, что он набросился на мужчину.

Он сбил Саттхисо с ног и наступил на него. После он направил свой гнев на стоявшую рядом машину. Утхай вонзил в нее бивни, а потом сделал то же самое с другим автомобилем. Тем временем пострадавшего оттащили очевидцы произошедшего. Его экстренно госпитализировали.

Тем временем разъяренный слон направился в сторону деревни и по пути сбил пять дорожных знаков. Местные жители в ужасе спаслись бегством. Прибывшим спасателям потребовалось два часа, чтобы остановить Утхая с помощью транквилизаторов.

После инцидента Саттхисо все еще находится в больнице. У него пробито легкое. О его слоне пока заботятся ветеринары.

