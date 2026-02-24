Странная находка под дубом встревожила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Mammoth_Insurance786 опубликовал на портале фото своей находки, чтобы другие посетители помогли ему понять, что это такое. Он уточнил, что эта вещь, по форме напоминающая небольшую статуэтку, была закопана на глубине около четверти метра под растущим в его дворе дубом в американском штате Луизиана.

«Возможно, это остатки надгробного камня раба. Похоже на отдельные фрагменты керамического сосуда, что вполне соответствует практике тех веков», — предположил один из пользователей. «Больше похоже на небольшой африканский артефакт, который, возможно, использовался в ритуалах захоронения умерших», — поспорил другой комментатор. «Это также может быть тотем вуду», — написал третий.

Большая часть комментаторов выразили мнение, что речь идет о достаточно древнем артефакте. Они предложили автору связаться с кафедрой археологии местного университета, а также попытаться самостоятельно изучить историю Луизианы, чтобы понять, к культуре каких племен может относиться находка. Вместе с тем многие посоветовали мужчине не бередить прошлое с потенциально мистическим контекстом.

«Мужик, верни эту дрянь на место! Серьезно», — написал один из них. «Точно, и запасись святой водой», — добавил другой.

Ранее парень нашел в вещах матери таинственный предмет и прочел на нем тревожную надпись. Выяснилось, что он использовался во время высадки американских десантников в Нормандии в годы Второй мировой войны.