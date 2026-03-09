Акула-домовой: почему ее называют «живым ископаемым»

Привычный образ акулы ассоциируется со стремительным и мускулистым хищником. Акула-домовой разрушает это представление. Ее мягкое тело, необычная форма головы и специфический механизм захвата добычи указывают на совершенно иную стратегию выживания. Подробнее об особенностях акулы-домового и о том, почему ее называют «живым ископаемым», — в материале «‎Рамблера».

© George Melin/iStock.com

Что это за акула?

Акула-домовой (Mitsukurina owstoni) — редкий глубоководный вид, единственный современный представитель семейства Скапаноринховых. В научной литературе ее часто относят к так называемым «живым ископаемым». Это определение используют для организмов, которые сохранили анатомические признаки, характерные для древних эволюционных линий.

Несмотря на устрашающий внешний вид, акула-домовой не является агрессивным хищником в привычном понимании. Её биология связана прежде всего со специализированной адаптацией к жизни на значительных глубинах, где условия радикально отличаются от поверхностных слоев океана.

Название вида в разных культурах отражает его необычную морфологию. Английский термин goblin shark («акула-гоблин») связан с характерным удлиненным рострумом. В русскоязычной традиции закрепилось менее экспрессивное, но образное название — «акула-домовой».

Внешний облик и анатомические особенности

Наиболее характерная черта акулы-домового — удлиненный рострум (передняя часть головы), обеспечивающий животному специфический профиль. Рострум насыщен электрорецепторами (ампулами Лоренцини), которые позволяют фиксировать слабые электрические поля, создаваемые потенциальной добычей.

Тело вытянутое, относительно мягкое, с пониженной плотностью мышечной ткани, что типично для глубоководных видов. Окраска варьирует от розоватой до серовато-белой. Такой оттенок связан с особенностями кожи: кровеносные сосуды просвечивают через полупрозрачные ткани. Подобная окраска не является маскировочной стратегией. Это следствие физиологических особенностей тканей.

Челюстной аппарат обладает высокой степенью выдвижения. При атаке челюсти способны резко выдвигаться вперёд за доли секунды. Этот механизм фиксировался на видеозаписях и подробно описан в ихтиологических исследованиях как одна из ключевых адаптаций к питанию в условиях слабой освещённости.

Плавники сравнительно небольшие. Хвостовой плавник асимметричен, что соответствует общему плану строения акул из отряда ламнообразных.

Размеры и возраст

Зафиксированные размеры взрослых особей варьируют. Большинство выловленных экземпляров имеют длину от трех до четырех метров. Описаны находки более крупных особей.

Оценки продолжительности жизни остаются предметом исследований. Определить точные возрастные параметры трудно из-за ограниченности выборки и сложности возрастного анализа хрящевых рыб.

Среда обитания и география распространения

Акула-домовой является глубоководным видом. Основная зона обитания — слои воды, куда практически не проникает солнечный свет. Основной диапазон глубин, на которых фиксируются встречи и выловы, составляет приблизительно от 200 до 1300 метров. Отдельные экземпляры регистрировались и на больших глубинах.

Основная зона обитания — слои воды, куда практически не проникает солнечный свет. Вид имеет широкое, но фрагментарно подтвержденное распространение. Наиболее часто акула-домовой встречается:

у берегов Японии (одна из зон наиболее регулярных находок);

в западной части Тихого океана;

в Атлантическом океане;

в Индийском океане.

Большинство данных о распространении основано на случайных выловах в ходе глубоководного промысла и научных траловых исследований. Систематические наблюдения в естественной среде ограничены техническими сложностями глубоководных экспедиций.

Питание и стратегия охоты

Рацион акулы-домового формируется преимущественно из глубоководных организмов. Среди них:

костистые рыбы;

кальмары;

ракообразные;

другие беспозвоночные.

Стратегия охоты связана с сенсорными адаптациями. Электрорецепторы позволяют обнаруживать добычу в условиях низкой видимости. Выдвижные челюсти обеспечивают быстрый захват объектов, находящихся на короткой дистанции. Зрение играет второстепенную роль.

Строение зубов соответствует захвату и удержанию относительно подвижной добычи. При этом акула-домовой не относится к числу доминирующих активных хищников экосистемы. Ее стратегия основана на сочетании сенсорной чувствительности и быстрого механического захвата. Движения животного обычно описываются как медленные и энергосберегающие, что соответствует особенностям глубоководной среды с ограниченными ресурсами.

Физиологические характеристики

Метаболизм акулы-домового соответствует параметрам, типичным для глубоководных видов. Пониженная активность, мягкая мускулатура и особенности гидростатического баланса отражают адаптацию к стабильным температурным условиям глубины.

Строение печени играет важную роль в поддержании плавучести. Как и у многих акул, печень богата липидами, что снижает общую плотность тела.

Размножение

Данные о размножении ограничены из-за редкости наблюдений. Акула-домовой относится к яйцеживородящим видам (ововивипария). Эмбрионы развиваются внутри организма самки, получая питание за счет желточных запасов.

Почему этот вид считают «живым ископаемым»?

Анатомия акулы-домового демонстрирует ряд признаков, характерных для древних эволюционных линий. Строение черепа, челюстей и сенсорных систем указывает на консервативный тип организации.

Подобные виды представляют особый интерес для науки. Они позволяют изучать эволюционную устойчивость биологических структур и механизмы адаптации к стабильным экологическим нишам.

Насколько опасна акула-домовой для человека?

Несмотря на устрашающий внешний вид, акула-домовой практически не представляет угрозы для человека. Этот вид обитает на глубинах, недоступных для обычного контакта, и не демонстрирует поведенческих признаков активной агрессии. Большинство встреч с этим животным происходило либо при случайном вылове, либо в ходе научных исследований.

