Сотрудник «Макдоналдса» элегантно проучил многодетную мать

Пользователь «Макдоналдсе» вспомнил, как однажды проучил шумную компанию посетителей, состоявшую из многодетной матери и четверых ее детей. Те оставили после себя сильный беспорядок за столиком и вокруг него.

«Весь стол был завален едой и пустыми коробками — ничего страшного, я не ждал, что люди будут убирать со столов. Однако дети еще и размазали кетчуп по сиденьям и стене. И это не была случайность, на что прямо указывали отпечатки их рук в том месте, где они пытались что-то написать соусом. А еще они также жевали картошку фри, после чего выплевывали ее и лепили на стол с нижней его стороны. Мамаша просто наблюдала за этим и ничего не сказала», — написал автор.

Приступив к уборке, он неожиданно наткнулся на четыре билета в кино и догадался, что семья отправилась после обеда в кинотеатр. Он сгреб билеты вместе с остальным мусором в мешок, после чего навалили в него еще больше объедков и обрывков упаковки с других столов и из кухни. Затем он пометил пакет и отнес его на помойку.

«Примерно через 45 минут мама с детьми ворвались в ресторан. Она объяснила, что потеряла билеты, в ответ на что я предложил ей порыться в мусорном мешке, так как успел убрать столик. Та закипела от ярости, попытавшись меня заставить это делать, однако я резко отказался, заявив, что это не моя проблема. Пока она рылась в мусорном ведре руками, испачканными соусом и полупережеванной едой, я сказал самым бодрым голосом, на какой только был способен: "В будущем я рекомендую вам не позволять своим детям намеренно устраивать такой беспорядок"», — заключил автор.

