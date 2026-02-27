Стадо буйволов спасло собрата от 17 львов

В южноафриканском национальном парке Крюгера буйволу удалось спастись от львов. Видео, снятое очевидцем, опубликовал на Youtube канал Latest Sightings.

Буйвола, отбившегося от стада, окружили 17 львов. Хотя они не бросались на него все сразу, бежать ему было некуда. Он топтался на месте, пытаясь увернуться то от одного, то от другого хищника, и отчаянно кричал.

Его крики привлеки собратьев. Когда несколько буйволов осторожно приблизились к львам, израненное животное воспользовалось случаем и поковыляло к ним. Это его спасло: хотя львы сначала последовали за ним, они избегали подходить слишком близко к другим буйволам и в итоге отстали.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что лев в Национальном парке Крюгера испугался стада разъяренных буйволов и попытался спастись от них, забравшись на дерево. Стадо животных продолжало бродить поблизости и отказывалось уходить.