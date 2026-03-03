Эскортница объелась чеснока ради клиента с необычным фетишем

Эскортница и колумнистка Мелисса Тодд рассказала, как впервые в своей карьере встретилась с необычным фетишем, ради которого ей пришлось наесться чеснока. Своей историей она поделилась в колонке для издания Metro.

По словам Тодд, некоторое время назад к ней обратился клиент по имени Джон. У мужчины был очень необычный фетиш — сексуальное возбуждение для него было связано с метеоризмом. Он рассказал, что это пристрастие появилось у него после того, как в школе три девочки повалили его на пол и стали пускать газы ему в лицо.

Сначала эскортница отнеслась к предложению Джона скептически и заявила, что не может пускать газы по заказу. В ответ на это мужчина заверил, что для этого ей поможет специальная диета: за два часа до встречи она должна была поесть яиц, фасоли, лука, чеснока и протеиновых батончиков.

В итоге Тодд согласилась на предложение Джона, выполнила его рекомендацию и отправилась на встречу. Эскортница так и не смогла расслабиться, поэтому ей пришлось воспользоваться подушкой, издающей похожие на пускание газов звуки.

«По крайней мере, я смогла создать шум, если не аромат. Я приседала над его лицом два часа и, по крайней мере, мои квадрицепсы получили полноценную тренировку. В конце концов Джон ушел бодрым, от всего сердца поблагодарив меня за старания», — заключила женщина.

