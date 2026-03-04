Шутка на семейном празднике закончилась скандалом и судом

Пользовательница Reddit с ником No_View1956 рассказала о конфликте со своим двоюродным братом, который закончился судебными разбирательствами. По словам девушки, он произошел на семейном празднике, незадолго до которого она купила себе iPhone последней модели, потратив на само устройство и аксессуары около 1300 долларов (около 101 тысячи рублей).

«Несколько месяцев назад мы были на дне рождения моей бабушки. Все отдыхали у бассейна на заднем дворе, и я стояла возле одного из столиков на террасе, переписывалась и фотографировала всех. Мой 25-летний кузен, всегда практиковавший казавшийся мне примитивным юмор с применением физической силы, подошел ко мне сзади и начал дразнить меня, спрашивая, зачем я прилипла к телефону», — написала девушка.

Она в ответ попросила брата перестать донимать ее. Парень вместо этого начал скакать вокруг сестры, делая вид, что собирается выхватить устройство у нее из рук. В какой-то момент он просто выбил смартфон и тот, ударившись о землю, отскочил в бассейн, где стремительно пошел ко дну.

«Мы тут же его вытащили, но он был неисправен. В Apple констатировали, что смартфон поврежден водой и ремонту не подлежит. Я сказала брату, что замена обойдется примерно в 1300 долларов, и я жду этих денег от него. Он отказался платить, заявив, что мне не следовало стоять так близко к краю бассейна с дорогим устройством в руках», — пожаловалась девушка.

Ее семья встала на сторону провинившегося, мотивировав это тем, что у него есть возлюбленная и общий с ней ребенок, которых нужно содержать. Родственники назвали автора мелочным человеком. После нескольких недель препирательств с кузеном девушка не выдержала и подала на него в суд.

«Я выиграла дело. Он по-прежнему затягивал с оплатой, поэтому я подала еще и иск о взыскании части его зарплаты. Теперь 20 процентов его ежемесячного заработка идет на погашение этого долга. Моя семья говорит, что я сошла с ума», — заключила девушка.

