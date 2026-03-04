Студентка упала с кровати и разбогатела на 7,4 миллиона рублей

Студентка-медсестра из штата Огайо, США, разбогатела благодаря тому, что не смогла поспать после рабочего дня. Об этом пишет People.

Девушка рассказала, что легла отдохнуть после тяжелой рабочей смены в День святого Валентина. Однако ее отдых продлился недолго: она упала с кровати и больше не смогла уснуть. Тогда она решила сходить в магазин.

Там студентка вспомнила, что у нее остался один доллар, который она выиграла в лотерею. Она потратила его на другой лотерейный билет и сорвала джекпот, 130 тысяч долларов (10 миллионов рублей). После уплаты налогов девушка получила 95 225 долларов (7,4 миллиона рублей).

«Это был Господь. Ничем другим это объяснить нельзя», — прокомментировала свою удачу победительница.

С помощью призовых денег она планирует отдать часть долгов, пополнить сберегательный счет и купить новую машину. Девушка также отметила, что выигрыш позволит ей меньше работать, когда она получит диплом медсестры.

Ранее сообщалось, что в американском городе Уодсвуэт, штат Огайо, женщина выиграла миллион долларов в лотерею благодаря нерешительности. Она долго не могла решить, стоит ли ей покупать билет, и просто доверилась продавцу.