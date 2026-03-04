Девушка купила плюшевого медведя и нашла в нем человеческий прах

Жительница Великобритании Милли Роуленд нашла в игрушке из благотворительного магазина человеческий прах и вернула его семье покойной. Об этом пишет Daily Mail.

18-летняя Роуленд рассказала, что купила подержанного плюшевого медведя за пять фунтов стерлингов (519 рублей). Однако вскоре она обнаружила внутри него маленький пакет с прахом. В ней также лежал список дат и календарь.

Девушка сразу решила, что прах настоящий, и опубликовала историю о том, как его нашла, в социальных сетях. На следующий же день с ней связалась женщина по имени Эйд Кэхилл. Она объяснила, что прах принадлежит ее покойной матери, и Роуленд отдала ей игрушку. Кэхилл поблагодарила ее, но так и не раскрыла, как медведь оказался в благотворительном магазине.

