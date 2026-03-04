Частный детектив рассказал о самом диком раскрытом им деле
Частный детектив из Великобритании Майк Дженнингс рассказал, как ему удалось хитростью раскрыть пропажу бриллиантовых сережек из дома обеспеченной супружеской пары. Его историей делится Jam Press.
Как объясняет Дженнингс, у супругов пропали серьги стоимостью около 120 тысяч фунтов стерлингов (12,4 миллиона рублей). Они хранились в их доме, который находится на частной территории под круглосуточной охраной. Подозрения Дженнингса пали на их экономку и садовника.
Детектив признался, что считает это дело одним из самых диких в своей карьере. Он вел то расследование с помощью маскировки. Мужчина притворился страховым агентом и отыгрывал перед слугами супругов, будто он не верит в пропажу украшений и не хочет выплачивать полагающиеся выплаты. За информацию о серьгах он обещал вознаграждение. Таким образом он хотел заставить преступника обратиться к нему за деньгами.
Вскоре Дженнингсу позвонила экономка. Он уже думал, что дело решено, однако женщина не стала признаваться в краже, как он ожидал. Она заявила ему, что ее хозяева — ужасные люди. Супруги якобы постоянно ссорились и выпивали. По словам экономки, они сами спрятали серьги, чтобы у них был повод поиздеваться над слугами. Женщина рассказала детективу о тайнике супругов — ящике в столе. Там детектив и нашел потерянные серьги.
Однако все оказалось гораздо запутаннее. Перед расследованием Дженнингс установил в доме клиентов камеры видеонаблюдения. Оказалось, что серьги спрятали не супруги, а экономка. Она хотела подставить работодателей, но не смогла обмануть опытного детектива. Ее уволили.
Ранее сообщалось, что в Китае ученики старшей школы применили на практике метод из детективного романа и вскрыли сейф. Они использовали обычный мел, чтобы разгадать код от сейфа, где во время занятий хранятся все гаджеты школьников.