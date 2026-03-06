Бородатая женщина призналась в любви к своей бороде

Жительница США отрастила бороду и призналась в любви к этой черте своей внешности. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя школьная уборщица Миган Райли Нили-Стивенсон рассказала, что, несмотря на насмешки и осуждение бывших партнеров, она чувствует себя «более красивой и целостной», принимая свою особенность. У американки с подросткового возраста диагностирован гирсутизм — состояние, при котором у женщин растут волосы по мужскому типу, в том числе на лице. Раньше она каждый день брилась и даже одевалась в мужскую одежду, чтобы привлекать меньше внимания к щетине на щеках и подбородке. Но теперь она открыто демонстрирует густую бороду, которая, по ее словам, стала для нее «подарком свыше».

Нили-Стивенсон призналась, что полюбила свою бороду после знакомства с нынешним партнером, который полностью ее поддерживает. Хотя иногда незнакомцы обзывают ее «подростком-оборотнем» или кричат оскорбления, позитивных откликов гораздо больше.

«Я бы ни за что не отказалась от своей бороды ради того, чтобы избежать негативных комментариев. В ней слишком много красоты», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Аннет Лоуренс из Великобритании перестала брить постоянно растущую бороду из-за оскорблений в сети. Женщина смогла повысить осведомленность людей о своем диагнозе и помочь другим женщинам, имеющим такие же проблемы со здоровьем.